Jandarma yaralı halde bulduğu baykuşu tedavi ettirdi
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Jandarma yaralı halde bulduğu baykuşu tedavi ettirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri yol kenarında yaralı halde bulduğu kukumav baykuşu tedavi ettirdikten sonra Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri yol kenarında yaralı halde bulduğu kukumav baykuşu tedavi ettirdikten sonra Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Köprübaşı ilçesine bağlı Alanyolu Mahallesi yakınlarında önleyici kolluk devriyesi görevinde bulunan jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı vaziyette baykuş buldu. Ekipler, kukumav cinsi yaralı baykuşu alarak ilçedeki bir veterinere götürdü. Muayene edilip, tedavisi yapılan yaralı baykuş, ardından doğal yaşama kazandırılmak üzere Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.

Jandarma yaralı halde bulduğu baykuşu tedavi ettirdi
Jandarma yaralı halde bulduğu baykuşu tedavi ettirdi
Jandarma yaralı halde bulduğu baykuşu tedavi ettirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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