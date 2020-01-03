Jandarma yaralanan köpeğin tedavisini sağladı
Haberler » Güncel » Jandarma yaralanan köpeğin tedavisini sağladı - Haber

Jandarma yaralanan köpeğin tedavisini sağladı

Bartın'da bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen köpeği gören jandarma ekibi veterinere haber verdi.

03.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:36
Jandarma yaralanan köpeğin tedavisini sağladı

'da bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen köpeği gören ekibi veterinere verdi. Veteriner yaralı köpeği alarak tedavisi için kliniğe götürdü.Bartın-Karabük yolunda devriye görevinde bulunan jandarma ekibi, Çayırköy mevkiinde yol kenarında sekerek yürüyen köpeği görerek durdu. Bacağından kan akan köpeğe bir aracın çarptığını tahmin eden jandarma ekibi köpeğe su verdi. Jandarma daha sonra veterinere durumu bildirdi. Belirtilen yere gelen veteriner, köpeği tedavisi için kliniğe götürdü.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler