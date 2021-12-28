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Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı

Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri aldıkları yiyecekleri doğaya bıraktı. Birlikte gerçekleştirilen etkinlikte, ilçenin karlık ve yüksek kesimlerine gidilerek yiyecekler yaban hayvanları aç kalmasın diye bırakıldı. - ADIYAMAN

Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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