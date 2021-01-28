Jandarma, yaban hayvanları için yem bıraktı
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Jandarma, yaban hayvanları için yem bıraktı

28.01.2021 12:00 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:07
Jandarma, yaban hayvanları için yem bıraktı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, jandarma ekipleri karla kaplı ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bıraktı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, jandarma ekipleri karla kaplı ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bıraktı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ile Jandarma Arama Kurtarma timleri, karla kaplı ormanlarda yaşayan yaban hayvanları için yem bıraktı. Kar motorlarıyla Kuzuyayla ve Altınoluk yaylasına giden ekipler, saman balyalarını karda taşıdı. Hayvanların bulunduğu alanlara yemler bırakıldı.

 


Jandarma, yaban hayvanları için yem bıraktı
Jandarma, yaban hayvanları için yem bıraktı
Jandarma, yaban hayvanları için yem bıraktı
Jandarma, yaban hayvanları için yem bıraktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

Haber Yorumları (1)
KAĞAN: DKMP Avcı peşinde koşuyor Jandarma Doğal Hayatı yemliyor. . !?Avcıdan Alınan Vergiler Yaban Hayatı düzeltme çoğaltma ve koruma ne kadar yapılıyor. . .
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