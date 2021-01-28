Jandarma, yaban hayvanları için yem bıraktı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, jandarma ekipleri karla kaplı ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bıraktı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ile Jandarma Arama Kurtarma timleri, karla kaplı ormanlarda yaşayan yaban hayvanları için yem bıraktı. Kar motorlarıyla Kuzuyayla ve Altınoluk yaylasına giden ekipler, saman balyalarını karda taşıdı. Hayvanların bulunduğu alanlara yemler bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN