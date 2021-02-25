Jandarma, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

SİVAS'ın Divriği ilçesinde jandarma ekipleri, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Divriği Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Maden, Dumluca, Bahçeli ve Karaağaçlı köyleri kırsalında yasa dışı avcılığı önlemek için çalışmalarını sürdürdü. Jandarma ekipleri yaya olarak gerçekleştirdikleri devriye sırasında kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için de doğaya yem bıraktı. Ayrıca bölgedeki dağ keçileri de dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI