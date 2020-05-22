Jandarma ve Türk Kızılay bayram öncesi ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı Malatya Jandarma Komutanlığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle hazırlanan gıda paketleri, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Malatya Jandarma Komutanlığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle hazırlanan gıda paketleri, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, Türk Kızılay görevlileriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan gıda paketlerini evlerinde teslim etti. Jandarma ekipleri, Kızılay ile bayram öncesi kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yüzlerini güldürdü. Gıda paketlerini alan vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti. Kaynak: AA