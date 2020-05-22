Jandarma ve Türk Kızılay bayram öncesi ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı
Malatya Jandarma Komutanlığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle hazırlanan gıda paketleri, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.
22.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:27
Malatya Jandarma Komutanlığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle hazırlanan gıda paketleri, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.
İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, Türk Kızılay görevlileriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan gıda paketlerini evlerinde teslim etti.
Jandarma ekipleri, Kızılay ile bayram öncesi kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yüzlerini güldürdü.
Gıda paketlerini alan vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA