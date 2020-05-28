Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarında subay branşları arasına "hukuk" da dahil edildi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı
28.05.2020 09:39 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:39

Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarında subay branşları arasına "hukuk" da dahil edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki subay branşları arasına "hukuk" da eklendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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