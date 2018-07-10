Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlarını Cumhurbaşkanı Atayacak

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının üst kademe yöneticilerinin atama ve terfilerini düzenleyen 3 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 3 numaralı kararnamede yer aldı. Buna göre, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki muvazzaf subayların terfileri de her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılacak.

Kararnameye göre Jandarma Genel Komutanı generaller, Sahil Güvenlik Komutanı ise amiraller arasında Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Albaylıktan tuğgeneral/tuğamiral rütbelerine terfiler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler ve atamalar Cumhurbaşkanının onayı ile yapılacak.

Jandarma

Genel Komutanı Yardımcıları, bölge jandarma komutanları ve il jandarma

komutanları ile Sahil

Güvenlik komutan yardımcıları, Sahil Güvenlik bölge komutanları

Cumhurbaşkanının onayı ile atanacak