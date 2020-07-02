Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı başvuruları yarın başlayacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine (JSGF) 300 öğrenci temini yapılacağı bildirildi.
02.07.2020 19:19 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:19
Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine (JSGF) 300 öğrenci temini yapılacağı bildirildi.
Jandarma Genel Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, öğrenci alımı başvurularının yarın başlayacağı ve 1 ay süreceği duyuruldu.
Detaylara, JSGF Öğrenci Başvuru Kılavuzu ile "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.
Kaynak: AA