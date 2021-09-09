Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 15 akademisyen alınacak
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 15 akademisyen alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 15 akademisyen alınacak
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine (JSGA) 2 doktor öğretim üyesi ve 13 öğretim görevlisi alımı yapılacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine (JSGA) 2 doktor öğretim üyesi ve 13 öğretim görevlisi alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, JSGA Güvenlik Bilimleri Fakülte Dekanlığı Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına alınacak 15 akademisyen için adaylar 8 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerinin ekinde öz geçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık/sertifika belgeleri ile transkript belgeleri, YDS Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi, 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş örneği, 2 adet fotoğraf, varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha CD halinde hazırlamaları gerekiyor.

Öğretim Görevlisi içinse adaylardan başvurdukları ana bilim dalını belirten dilekçe ile ekinde öz geçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık/sertifika belgeleri, YDS Sonuç Belgesi ve ALES Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi, 2 adet güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu, 2 fotoğraf, varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesiyle 30 gün içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri isteniyor.

Başvurularda hazırlanacak formlar ve ayrıntılı bilgi JSGA Başkanlığının "www.jsga.edu.tr" internet sitesinde yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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