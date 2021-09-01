Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının dün olduğu gibi bugün de tüm sorumluluk alanlarında görevlerinin gereğini eksiksiz yerine getirdiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının dün olduğu gibi bugün de tüm sorumluluk alanlarında görevlerinin gereğini eksiksiz yerine getirdiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

"Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, yaklaşık 2 asırlık mazileri boyunca sürdürdüğü yüksek sadakat ve disiplinleri, vatanımıza ve aziz milletimize olan adanmışlıklarıyla dün olduğu gibi bugün de tüm sorumluluk alanlarında görevlerinin gereğini eksiksiz yerine getirmektedir." diyen Soylu, terörle mücadeleden huzur ve asayişin teminine, uyuşturucuyla mücadeleden kaçak göçü engellemeye kadar tüm görevlerinde yüzlerini ak eden bu kurumların, deprem, orman yangını ve sel afetlerinde ortaya koydukları gayret, disiplin ve tecrübelerini yakından müşahede etmenin, onlarla aynı yemeği paylaşmanın kendileri için onur nişanesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bu evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır." diye seslenen Soylu, "Cudi'de, Gabar'da, Bestler Deresi'nde, Tendürek'te teröristlere aman vermeyen bu evlatlarınız, aynı zamanda dara düştüğünde selde, afette, yangında yine talimatlarınızla vatandaşının yanındadır." ifadesini kullandı.

Afetlerde görev alan jandarma ve sahil güvenlik personelinin, her türlü canın kurtarılmasında, bu milletin evladının yapması gerektiği gibi davrandığına işaret eden Soylu, bu personelle bir kez daha gurur duyduklarını kaydetti.

"Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimiz, önde gelen akademiler arasında"

Soylu, şöyle devam etti:

"Bu evlatlarımız, dağda, sınırda nöbet tutarken, elindeki silahla nasıl heybetliyse denizlerde suçlu kovalarken nasıl çevik ve maharetliyse afet bölgesinde ellerinde kazma ve kürekleriyle enkaz kaldırırken, alevlerin arasından vatandaşımızı gemilerle tahliye ederken de aynı heybet, çeviklik ve maharetle milletinin duasını almıştır. Bir gururumuz da odur ki her iki teşkilatımızın beşeri ve teknik kapasitelerinde olduğu gibi tüm bu evlatları eğiten Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimiz de özellikle 15 Temmuz sonrası akademik kadrosunda ve teknik imkanlarındaki genişleme ile dünyadaki emsalleri arasında önde gelen akademiler arasında yerini almıştır."

Soylu, açılışı yapılan Güvenlik Bilimleri Fakülte ve Yurt Binası, Personel Temin Merkez Binası ile Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitim ve Tatbikat Merkezinin dünya standartlarında olduğunu belirterek, 2 bin 500 öğrencinin bugünden sonra dünya standartlarında kaliteye sahip bir kurumda eğitim göreceğini söyledi.

Bu kurumda elde ettikleri öz güvenle milletin huzuru, güveni ve birliği için teröriste aman vermeyeceklerini vurgulayan Soylu, ülkede artık terör örgütlerinin cirit attığı, milletin canını acıttığı günlerin çok uzakta kaldığını ifade etti.

Törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, mezun olan subay ve astsubayları tebrik etti.

Jandarma teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının diğer komutanlıklarla birlikte terör ve iş birlikçilerine karşı kararlılık ruhuyla görevlerine devam edeceğini kaydeden Çetin, mezun olan askerlerin görevlerini başarıyla yapacak donanıma sahip olduğunu belirtti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut da zorlu bir eğitim ve öğretim sürecini başarıyla bitiren 462 subay, 2 bin 751 astsubayı, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarının saflarına katmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bulut, ayrıca 2016'dan bu yana 37 öğretim üyesi ve 164 öğretim görevlisiyle akademik kadrolarını güçlendirdiklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici