Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni (2)
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni Jandarma köpeklerinin gösterisi Zeybek oyunu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve selamlaması Yaş kütüğüne plaket çakılması Paraşüt gösterileri Subay ve astsubayların geçit töreni Mehteran gösterisi Türkiye Cumhurbaşkanı...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni
Jandarma köpeklerinin gösterisi
Zeybek oyunu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve selamlaması
Yaş kütüğüne plaket çakılması
Paraşüt gösterileri
Subay ve astsubayların geçit töreni
Mehteran gösterisi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanından ayrılması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
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