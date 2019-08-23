Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni

23.08.2019 22:22

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir belediye başkanının görevi şehre hizmettir, halka hizmettir. Halka değil de şehre değil de eğer teröristlere hizmet ediyorsa şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin kapısının önünde koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda düzenlenen, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni"nde konuştu.

"Bölgemize binlerce kilometre uzaklıktan gelip havasıyla karasıyla deniziyle tüm güçlerini yığanları, barış timsali gösterirken sadece kendisini korumak için çabalayan ülkemizi savaş çığırtkanlığı ile suçlayanlar var." diyen Erdoğan, "Yine binlerce kilometre uzaktaki ülke topraklarını korumak için masum, terörist ayrımı yapmadan milyonlarca insanı öldüren veya ölümden beter bir hayata mahkum edenlere demokrasi havarisi muamelesi yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Buna karşılık dünyanın en başarılı ve hassas terörle mücadelesini yürüten ülkemizi savaş suçlusu göstermeye çalışıyorlar. Türkiye güvenlik güçlerinden ve vatandaşlarından şehitler verirken, kendi konforlu dünyalarından bize ahkam kesenlerin sözüne göre hareket edecek değiliz. Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa milletimizin geleceği için hangi adımı atmamız icap ediyorsa ona göre davranacağız. Eğer S400 almamız gerekiyorsa onun için aldık, onun için alıyoruz. Siyaseti ve diplomasiyi asla ihmal etmeden ama gerektiğinde güç kullanmaktan da çekinmeden yolumuza devam ediyoruz."

Türkiye'nin kendi savunma sanayi ürünlerinin yüzde 20'sini üretirken, şimdi bu oranı yüzde 70'e çıkardıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca savunma sanayi ihracatından da 3 milyar dolar gelir elde ettiklerini açıkladı.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

Şu anda Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığını söyleyen "zavallılar" bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Amerika, Fransa, Katar, İngiliz varmış ama sadece Türkiye yokmuş. Zavallı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim oradaki sondaj gemilerimizin üzerindeki devasa al bayrağımızı tanımayacak kadar zavallı. Bizim sondaj gemilerimiz kiralık değil, kendimize ait. Oradaki bütün tarama gemilerimiz aynı şekilde bize ait. Dört gemiyle biz oradayız. Ama dört gemimizin yanında Deniz Kuvvetlerimizin fırkateynleri var. Aynı şekilde Hava Kuvvetlerimiz sürekli orada. Oradaki çalışmalarımızı yürütüyoruz ve sonuna kadar yürüteceğiz. Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın hakları ve kendi haklarımızı orada korumaya ahdettik ve bu yola devam edeceğiz."

"Büyük bir oyunu bozmuş olacağız"

Terör örgütlerini Türkiye sınırları içinde büyük ölçüde bitirme noktasına geldiklerinin altını çizen Erdoğan, "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun batı ayağını tümüyle kırdık. İnşallah bu koridorun doğu ayağını da halen devam eden müzakerelerin ardından kırdığımızda, gerçekten büyük bir oyunu bozmuş olacağız." dedi.

Bu sabah Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 1,5 saat civarında süren bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve bunları konuştuklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek hafta da ABD Başkanı Donald Trump ile bunları konuşacaklarını bildirdi.

Türkiye'nin artık masada olduğuna işaret eden Erdoğan, konuşarak yollarına devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgeyi kana ve ateşe boğarak yeniden tanzim etme çabalarının, sergiledikleri dirayetli ve kararlı tutumla önemli düzeyde boşa çıktığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oyun sahiplerinin tamamen vazgeçip köşelerine çekilmeyeceklerini elbette biliyoruz. Ama kazanılan her raundun da sonuca etkisinin gayet iyi farkındayız. Hem masadaki hem sahadaki mücadelemizi en küçük bir gevşemeye, en küçük bir rehavete müsaade etmeden, bayrağı sonraki nesillere devredene kadar sürdüreceğiz." dedi.

Milletin tüm olup bitenlerin farkında olduğunu dile getiren Erdoğan, bunun için de attıkları her adımda, girdikleri her mücadelede, 82 milyonun desteğini yanlarında hissettiklerini söyledi.

"Gücümüze güç katmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada genç subay ve astsubaylarımızın yüzlerinde gördüğüm kararlılık bizim gücümüze güç katmıştır. Rabb'im hepinizden razı olsun." dedi.

Türkiye'ye ve Türk milletine yönelik tehditlerin sadece güvenlik güçleri ile bertaraf edilemeyeceğine dikkati çeken Erdoğan, "Bunun için her alanı kapsayan topyekun bir mücadele gerekiyor. Birtakım belediye başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine belediye başkanvekilleri atanmasıyla ilgili işlemler işte bu çerçevede yapılmaktadır. Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı, halka değil de Kandil'e gönderenlere, dağa gönderenlere biz seyirci kalamayız ve kalmayacağız." diye konuştu.

"Konu Türkiye olunca ortalığı ayağa kaldırıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir devletin de böyle bir çarpıklığa izin vermeyeceğine işaret ederek İspanya'nın da Katalonya'daki Belediye Başkanlığı için bunun benzerini yaptığını söyledi.

Türkiye'deki 82 milyon vatandaşın tamamının hak ve hukukunu korumak, terörle mücadelenin gereklerini yerine getirmek için bu adımların atıldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"İspanya'dan Fransa'ya kadar dünyanın pek çok yerinde benzer işlemler yapılırken sesleri çıkmayanlar, konu Türkiye olunca ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Bu tavır söz konusu çevrelerin demokratlıkların değil ülkemize olan husumetlerindendir. İçimizdeki birtakım çevreler ise çok tehlikeli bir şekilde ve giderek artan bir hızla bölücü terör örgütü ile aynı çizgiye doğru gitmektedir. Terör örgütlerinin destekçileriyle bu kadar iç içe geçmek kimse için hayra alamet değildir. Milletimizin bu alçak siyaset tarzını yakından takip ettiğine ve günü geldiğinde gereken tavrı ortaya koyacağına inanıyorum."

Türkiye'nin Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Kuzey Afrika'ya, Atlantik ötesinden Avrupa'ya kadar dört bir yandan kısa, orta ve uzun vadeli çıkarlarını korumanın mücadelesini verdiğinin altını çizen Erdoğan, buna karşılık birilerinin her hadiseyi bahane ederek fırsatçılık peşinde koşmasını ise "çok acı" olarak niteledi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Kim ki terörle el ele olursa milletin bize verdiği yetkiyi yasalar içerisinde sonuna kadar koruyacağız. Çünkü bunların yaptığı siyaset değildir. Bir belediye başkanının görevi şehre hizmettir, halka hizmettir. Halka değil de şehre değil de eğer teröristlere hizmet ediyorsa şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin kapısının önünde koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız. Bunlara seyirci kalanlar gaflet içerisindedir. Aslında biz tavırların gaflet ötesi niyetlerden kaynaklandığını biliyoruz. Şimdi bu kadarını söylemekle yetinmek durumundayız. Günü geldiğinde elbette tüm pazarlıklar tüm ilişkiler tüm ortaklıklar belgeleriyle bilgileriyle ortaya dökülecektir. Bizlere düşen görev, kim ne yaparsa yapsın her alanda bayrağımızı dimdik yukarıda tutmak, ezanlarımızı susturmamak için azimle mücadeleye devam etmektir."

"Çok yakında milletimize müjdelerimiz olacak"

Gündemdeki konularla ilgili çok yoğun görüşmeler ve hazırlıklar içerisinde olduklarını belirten Erdoğan, "Çok yakında milletimize Suriye meselesi başta olmak üzere güvenlikten ekonomiye kadar her alanda çok önemli müjdelerimiz olacak." dedi.

Demokrasiden ve hukuk devletinden asla taviz vermeden içeriden ve dışarıdan yönelen her tehdidin başını ezecek güç, imkan ve kararlılığa sahip olduklarını ifade eden Erdoğan, birlik oldukça üstesinden gelinemeyecek hiçbir sorun olamayacağını aktardı.

"Ülkemizin gelişmesini, büyümesini, güçlenmesini engelleyemeyenlerin milletimizin birliğini ve beraberliğini bozmak için seferber olmalarının sebebi işte budur." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim tek hedefimiz var. Şu anda bu stadyumun içerisinde biz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak geleceğe yürüyoruz. Tek bir yürek olarak çarptığında 82 milyona güçleri yetmediği için bu milleti etnik ve mezhep ayrımı yanında siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik bahanelerle mümkün olduğu kadar çok ve küçük parçalara ayırmanın peşindeler ama başaramayacaklar. Bu milletin kardeşliğine halel getiremeyecekler. Bayrağını indiremedikleri, ezanını susturamadıkları, vatanımızı bölemedikleri, devletimizi yıkamadıkları bu millet, günü geldiğinde elbette onları da yola getirecektir. Tarihte bu millete kötülük edip, ihanet edip, yüreğini kanatıp da iflah olmuş kimse yoktur."

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın son 150-200 yılına bakıldığında bunun sayısız örneğinin olduğunu belirten Erdoğan, "Yine aynısı olacaktır. Milletimizin sabırlı olmalarını dualarını ve desteklerini güvenlik güçlerimizden ve bizden eksik etmemelerini rica ediyorum." dedi.

Notlar

Törende, 2018-2019 Eğitim-öğretim yılını tamamlayan 515'i subay, 3431'i astsubay olmak üzere toplam 3946 öğrenci mezun oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve mezunlar adına Jandarma Teğmen Ömer Faruk Yazar da birer konuşma yaptı.

Jandarma ve sahil güvenlik sınıfında mezun olan subay ve astsubaylardan dönem birincileri tarafından yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakıldı.

Erdoğan, akademinin dönem birincileri Jandarma Subay sınıfında Teğmen İsmet Mat, Jandarma Astsubay Çavuş Rabia Kökpınar, Sahil Güvenlik Subay sınıfından Teğmen Çağrı Dinç ve Sahil Güvenlik Astsubay Çavuş Alp Kaptan'a diplomalarını verdi.

Tören, diğer mezunlara diplomalarının verilmesi, Jandarma Marşı'nın çalınması, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) paraşüt gösterisi, mezunlar geçişi ve mehter marşı gösterisiyle son buldu.

(Bitti)

Kaynak: AA