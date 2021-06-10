Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Protokol İmzalandı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Protokol İmzalandı 10-06-2021 - 00: 13 | Görüntülenme Sayısı: 24Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Sayın Murat BULUT, Akademi ve Federasyonumuz arasında Eğitim ve İşbirliği Protokolü imzaladı.