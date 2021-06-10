Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Protokol İmzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Protokol İmzalandı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Protokol İmzalandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Protokol İmzalandı 10-06-2021 - 00: 13 | Görüntülenme Sayısı: 24Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Sayın Murat BULUT, Akademi ve Federasyonumuz arasında Eğitim ve İşbirliği Protokolü imzaladı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Protokol İmzalandı 10-06-2021 - 00: 13 | Görüntülenme Sayısı: 24

Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Sayın Murat BULUT, Akademi ve Federasyonumuz arasında Eğitim ve İşbirliği Protokolü imzaladı. Protokol töreni sonrası Jandarma Müzesi gezisi yapıldı ve Spor Tesisleri yerinde incelendi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Sedat Peker Veysel Eroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Demet Akalın Rahşan Gülşan
Spor Enes Ünal Fatih Terim Şenol Güneş Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Protokol İmzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 03:49:25. #1.14#

title