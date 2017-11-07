Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 200 Memur Alımı Yapıyor! KPSS 50 Puan İle

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı memur alımı gerçekleştirecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesindeki memur personel eksikliği için 200 kişilik kadro ile memur alımı gerçekleştirecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesine alım yapacak olduğu adaylarda Uygulamalı Mülakat sınavı yapacaktır. Uygulamalı Mülakat sınavı 02 Ocak 2017 tarihi ile 12 ocak 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurusunu yapmış olan adaylar ise Başvuru sonuçlarına 11 Aralık 2017 tarihi itibari ile öğrenebilirler.

Adaylar başvuru yapabilmeleri için en az lise mezunu olmak ve Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca alım kadroları sadece Ankara ili için geçerlidir.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Ankara'da 200 kişilik kadro ile, 4 Aşçı, 3 Bahçıvan, 2 Bayan Erkek Koaförü, 13 Terzi, 4, Erkek Berber, 13 uzman, 6 Mühendis, 12 Hizmetli, 6 uzman, 3 Hizmetli, 4 memur, 19 uzman, 1 Mühendis, 3 Grafiker, 1 Uzman, 2 Hemşire, 23 hizmetli, 2 uzman, 4 teknisyen,1 uzman, 3 Memur, 1 uzman, 4 tekniker, 1 Mühendis, 2 istatikçi, 1 Kasap, 1 Memur, 1 kuru Temizlemeci, 1 Mühendis, 1 teknisyen, 3 Tekniker, 1 Tekniker, 3 memur, 2 tekniker, 1 uzman, 1 Erkek Terzi, 55 veri hazırlama kontrol işletmeni, 1 veteriner, 1 uzman ve 2 zabıt katibi olmak üzere toplamda 200 memur alacak.

ADAYLARDAN HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine alımını yapacak olduğu kadrolar için adyalardan, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak, kadro derecesine göre öğrenim şartlarını taşımak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık peoblemi olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Herhangi bir kamu kurumda sözleşmeli veya memur olarak çalışmıyor olmak ve Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek şartları aranacaktır. Bu şartları taşıyan adaylar başvurularını gerçekleştirebilirler.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı 22 memur alımı başvuruları başladı. Adaylar başvurularını 07 Kasım 2017 tarihi ile 28 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular son başvuru günü en geç 17:00 a kadar yapmaları gerekmektedir. başvurular sadece www.jandarma.gov.tr internet adresinden yapılacak olup, posta ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek ve bu başvurulara cevap verilmeyecektir.