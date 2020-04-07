Jandarma ve sağlık ekiplerine bal ikram ettiler Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki arıcılar, sağlık çalışanları ve jandarma ekiplerine destek vermek için bal hediye etti.

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki arıcılar, sağlık çalışanları ve jandarma ekiplerine destek vermek için bal hediye etti. Susurluk Arıcılar Derneği Üyeleri, "Vefa Sosyal Destek" grubunun faaliyetlerine destek vermek için toplam 76 kilo balı sahada çalışan jandarma ve sağlık ekiplerine verdi. Dernek Başkanı Nakşibendi Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşın hizmeti için mücadele vere personellere moral için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti. Kaynak: AA