Jandarma ve polisten ortak Kovid-19 denetimi
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Jandarma ve polisten ortak Kovid-19 denetimi

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde, jandarma trafik ve polis ekipleri ortak denetim yaptı.

25.05.2020 18:30 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:34

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde, jandarma trafik ve polis ekipleri ortak denetim yaptı.

Kayseri-Sivas kara yolundaki uygulama noktasında görev yapan jandarma trafik ve polis ekiplerinden oluşan karma tim, durdukları araçlarda izin belgelerini kontrol etti.

Vatandaşları maske takmaları için uyaran ekipler, maske de dağıttı.

İzin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulayan ekipler, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamasını istedi.

Jandarma ve polisten ortak Kovid-19 denetimi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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