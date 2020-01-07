Jandarma ve polise ilk yardım eğitimi verildi
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Jandarma ve polise ilk yardım eğitimi verildi

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı eğitim birimi tarafından jandarma ve polislere eğitim verildi.

07.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:15
Jandarma ve polise ilk yardım eğitimi verildi

Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı eğitim birimi tarafından ve polislere eğitim verildi.


Adıyaman İlçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne ilk yardım farkındalık eğitimi düzenlendi.


Düzenlenen eğitimde bebek, çocuk ve erişkinlerde temel yaşam desteği, üst havayoluna kaçan yabancı cismi çıkarma, kanamalı hastaya yaklaşım, göğüs ağrısı ve kalp krizinde ilk yardım, düşük kan şekeri, dış kanamalar, kırık ve çıkıklar, donma, sıcak çarpması, hayvan ısırıkları, yaralı taşıma teknikleri gibi konularda eğitim aldı.


Teorik bilgiler maketler üzerinde yapılan pratik eğitimlerle pekiştirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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