Jandarma ve polis sağlık çalışanlarını selamladı, sağlık personeli alkışladı
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Jandarma, Kütahya, Polis, Emet, Yaşam

Jandarma ve polis sağlık çalışanlarını selamladı, sağlık personeli alkışladı

Kütahya'nın Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi doktorlarına ve personellerine, korana virüs salgını sürecinde çalışmaları dolayısıyla jandarma ve polis tarafından dezenfekte edilmiş kırmızı karanfiller hediye edildi.

25.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:35
Jandarma ve polis sağlık çalışanlarını selamladı, sağlık personeli alkışladı

Kütahya'nın Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi doktorlarına ve personellerine, korana virüs salgını sürecinde çalışmaları dolayısıyla jandarma ve polis tarafından dezenfekte edilmiş kırmızı karanfiller hediye edildi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, kolluk kuvvetleri aracılığı ile Hastane Başhekimi ve tüm personele dezenfekte edilmiş çiçek gönderirken, Emet Jandarma Komutanlığı personeli ve Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri hastanede çalışan tüm personele karanfil hediye etti. Hastane bahçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen hediye verme olayından çok memnun olduğunu belirten Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara, "Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde polis ve jandarmamızın böyle bir incelikte bulunması bizleri çok sevindirdi. Sağlık personelimiz yapılan bu nazik davranıştan dolayı oldukça mutlu oldu ve moral kazandı. Hep birlikte bu virüsü yeneceğiz" dedi.

Karanfil dağıtılmasının sonunda, asker ve polisin sağlık çalışanlarına selam durması ve sağlık personellerinin onları alkışlaması büyük beğeni topladı ve duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, personeli aracılığıyla hastane personeline 2 tepsi baklava gönderdi. Başkan Doğan, hastane personeline gönderdiği mesajında, "Zor günlerimizde fedakarca gece gündüz demeden, 24 saat halkımızın sağlığı için görevi başında olan, tüm sağlık personelimize halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz, iyi ki varsınız, afiyet olsun dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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