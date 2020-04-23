Jandarma ve polis araçları 23 Nisan için süslendi, ekipler çocuklara hediye dağıttı
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Jandarma, 23 Nisan, Samsun, Polis, Haber

Jandarma ve polis araçları 23 Nisan için süslendi, ekipler çocuklara hediye dağıttı

Jandarma ve polis araçları 23 Nisan için süslendi, ekipler çocuklara hediye dağıttı Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla jandarma ve polis ekip araçları rengarenk süslendi.

23.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:46
Jandarma ve polis araçları 23 Nisan için süslendi, ekipler çocuklara hediye dağıttı

Jandarma ve polis araçları 23 Nisan için süslendi, ekipler çocuklara hediye dağıttı

SAMSUN - Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla jandarma ve polis ekip araçları rengarenk süslendi. Kısıtlamadan dolayı evlerinden çıkamayan çocuklara ekipler sürpriz yaparak hediye verdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması gelmesinin ardından bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerden kutlanıyor. Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan'ı evlerinden kutlayacak olan çocukların yüzlerini hediyeler ile güldürdü. 23 Nisan sevinçlerine ortak oldu.

Samsun Valiliği sosyal medya hesabından paylaşılan video kısa sürede herkesin beğenisini kazandı.

Kaynak: İHA

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