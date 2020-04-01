Jandarma ve Kızılay'dan sürücülere koronavirüs uyarısı Jandarma ve Kızılay'dan sürücülere koronavirüs uyarısıHATAY'ın Reyhanlı ilçe Jandarma Komutanlığı trafik ve Kızılay ekipleri, uygulama noktasında araçları ile seyahat eden sürücüler ve beraberindeki yolcuları koronavirüs salgınına karşı uyardı.

Jandarma ve Kızılay'dan sürücülere koronavirüs uyarısı HATAY'ın Reyhanlı ilçe Jandarma Komutanlığı trafik ve Kızılay ekipleri, uygulama noktasında araçları ile seyahat eden sürücüler ve beraberindeki yolcuları koronavirüs salgınına karşı uyardı. Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ve Kızılay ekipleri Reyhanlı Antakya karayolu üzerinde Beşaslan Mahallesi yakınlarındaki uygulama noktasında, araçları ile seyahat edenleri durdurarak koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemleri almaları uyarsında bulundu. Seyahat sırasında gerekli önlemlerin alınmasını isteyen jandarma ekipleri kolonya ikram ederken, Kızılay ekipleri de araçta bulunan vatandaşların ateşlerini ölçüp ayrıca bilgilendirme amaçlı broşür verdi. Kaynak: DHA