Jandarma ve Kızılay'dan depremzedelere içme suyu servisi

Jandarma ve Kızılay'dan depremzedelere içme suyu servisiELAZIĞ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından konteyner kente yerleşen depremzedelere jandarma ve Kızılay tarafından içme suyu servis edildi.