Jandarma ve Kızılay'dan depremzedelere içme suyu servisi
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Jandarma ve Kızılay'dan depremzedelere içme suyu servisi

Jandarma ve Kızılay'dan depremzedelere içme suyu servisi
05.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:12

Jandarma ve Kızılay'dan depremzedelere içme suyu servisiELAZIĞ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından konteyner kente yerleşen depremzedelere jandarma ve Kızılay tarafından içme suyu servis edildi.

Jandarma ve Kızılay'dan depremzedelere içme suyu servisi

ELAZIĞ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından konteyner kente yerleşen depremzedelere jandarma ve Kızılay tarafından içme suyu servis edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kızılay gönüllüleri, Elazığ'daki konteyner kentte kalan depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda jandarma ve Kızılay tarafından konteynerdeki depremzedelere 1 kamyon şişe su dağıtıldı. Dağıtımı yapan ekipler, depremzedelerin ramazan ayı nedeniyle oluşabilecek içme suyu sıkıntısının önüne geçmek adına bir kamyon içme suyu desteğinde bulunduklarını söyledi.

Jandarma ve Kızılay'dan depremzedelere içme suyu servisi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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