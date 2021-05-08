Giresun'da 1150 kök kenevir ve 100 kök skunk ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun'da 1150 kök kenevir ve 100 kök skunk ele geçirildi

Giresun'da 1150 kök kenevir ve 100 kök skunk ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Bulancak ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1150 kök kenevir ve 100 kök skunk ele geçirildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1150 kök kenevir ve 100 kök skunk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bulancak Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenköy köyünde D.K'nın kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler operasyonda 1150 kök kenevir ve 100 kök skunk ele geçirdi. D.K'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

Alacak verecek meselesi cinayetle noktalandı: Önce kuyuya ittim, sonra ateş ederek öldürdüm
Alacak verecek meselesi cinayetle noktalandı: Önce kuyuya ittim, sonra ateş ederek öldürdüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Donald Trump Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Müge Anlı Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Cyle Larin Mesut Özil Fatih Terim Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Giresun'da 1150 kök kenevir ve 100 kök skunk ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 15:28:42. #1.15#

title