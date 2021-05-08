Giresun'da 1150 kök kenevir ve 100 kök skunk ele geçirildi

Giresun'un Bulancak ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1150 kök kenevir ve 100 kök skunk ele geçirildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1150 kök kenevir ve 100 kök skunk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bulancak Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenköy köyünde D.K'nın kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler operasyonda 1150 kök kenevir ve 100 kök skunk ele geçirdi. D.K'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin