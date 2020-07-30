Jandarma ve Emniyet'ten bayram öncesi helikopter destekli denetim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Jandarma ve Emniyet'ten bayram öncesi helikopter destekli denetim

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince helikopterlerin de desteğiyle otoyollarda ve gişelerde geniş kapsamlı denetim yapılıyor.

30.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 30.07.2020 10:35

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince helikopterlerin de desteğiyle otoyollarda ve gişelerde geniş kapsamlı denetim yapılıyor.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında vatandaşların emniyetli bir şekilde seyahat edebilmeleri için il genelinde güvenlik ve trafik denetimleri başlatıldı.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası'ndan kalkan Skorsky helikopterle, Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri başta olmak üzere tüm otoyollarda hatalı sollama, hız kuralı ihlali gibi durumlar tespit edilerek, yerdeki ekiplere bildiriliyor, ardından gerekli cezai işlemler uygulanıyor.

İstanbul'a gelen şehirlerarası araçlar da gişelerde durdurularak sıkı denetimlerden geçiriliyor.

Çalışmalara Jandarma ve Emniyetin eğitimli dedektör köpekleri de destek veriyor.

Otobüs şoförleri uyarıldı

Ayrıca denetimler kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerin şoförleri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle artan yolcu taşımacılığı göz önünde bulundurularak, uykusuz ve yorgun olarak seyahat etmemeleri, yasal limitlerdeki hızlarda araç kullanmaları, takip mesafesine uymaları, şerit izleme ve değiştirme kurallarına harfiyen uymaları, emniyet kemeri takmaları, yoculuk esnasında cep telefonu kullanmamaları, trafik kurallarına riayet etmeleri ve koronavirüsün yayılımının önüne geçilebilmesi için belirlenen sınırın üzerinde yolda fazladan yolcu almamaları konusunda uyarılıyor.

Denetimlerde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik, Jandarma Asayiş, Motosikletli Jandarma Trafik, KOM Unsurları ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri yer alıyor.

Denetimlerin bayram boyunca süreceği belirtildi.

Jandarma ve Emniyet'ten bayram öncesi helikopter destekli denetim

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Güncel
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı 3. Sayfa
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi 3. Sayfa
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu Yaşam
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Magazin
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Dünya
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor
Sınır komşumuz Irak'ta bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Sınır komşumuz Irak'ta bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın
İçişleri Bakanlığı'ndan bayram öncesi ülke genelinde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması
İçişleri Bakanlığı'ndan bayram öncesi ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın üst yöneticileri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu
Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın üst yöneticileri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Tuma Çelik Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Nebahat Çehre İbrahim Tatlıses Seyfi Dursunoğlu
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Daha Fazla Dha Bayram Ankara Ağustos
Şu an buradasınız: Jandarma ve Emniyet'ten bayram öncesi helikopter destekli denetim - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 10:58:21. #1.15#
title