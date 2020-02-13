Jandarma ve AFAD kalp krizi geçiren kişi için seferber oldu
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Jandarma ve AFAD kalp krizi geçiren kişi için seferber oldu

Osmaniye'de kalp krizi geçiren hastaya sağlık ekipleri yolun kar ve buzlanması sonucu ulaşamayınca devreye jandarma ve AFAD ekipleri girdi.

13.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:46
Jandarma ve AFAD kalp krizi geçiren kişi için seferber oldu

'de geçiren hastaya sağlık ekipleri yolun kar ve buzlanması sonucu ulaşamayınca devreye ve ekipleri girdi.

Bahçe ilçesine bağlı Burgaçlı köyünde yaşayan Uğur Köksal kalp krizi geçirince yakınları sağlık ekiplerine verdi.

Ambulansla yola çıkan ekipler kar ve buzlanma nedeniyle köye ulaşamadı.


Durumu haber alan İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD timleri, 2 saat süren çalışmanın sonucunda sağlık ekipleriyle beraber hastaya ulaştı.


Köksal, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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