Jandarma vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçiren 2 internet sitesini erişime engelletti

İl Jandarma Komutanlığı, internet üzerinden dolandırıcılık yapıldığı tespit edilen iki siteye erişimi engelletti.

İl Jandarma Komutanlığı, internet üzerinden dolandırıcılık yapıldığı tespit edilen iki siteye erişimi engelletti.

Komutanlık, dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen internet siteleriyle ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda, iki internet sitesine, mahkeme ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca erişim engeli kararı aldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt