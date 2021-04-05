Jandarma vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçiren 389 internet sitesini erişime engelletti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarma vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçiren 389 internet sitesini erişime engelletti

Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Jandarma vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçiren 389 internet sitesini erişime engelletti

Adana'da jandarma ekipleri internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışma kapsamında 3 ayda vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirdiği tespit edilen ve yasa dışı yayın yapan 389 internet sitesine erişimi engellettirdi.

Adana'da jandarma ekipleri internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışma kapsamında 3 ayda vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirdiği tespit edilen ve yasa dışı yayın yapan 389 internet sitesine erişimi engellettirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ocak, şubat ve mart aylarında internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, hediye çeki, HGS yükleneceği, kart iadesi, pandemi yardımı, Kovid-19 aşı randevusu verileceği bahsiyle kurumların isimlerini ve simgelerini kullanmak suretiyle vatandaşların kredi kartı bilgilerini, şifreleri ile sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi maksadıyla oluşturulan 389 internet sitesi tespit edildi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine müracaat edilmesi sonucu 389 internet sitesinin Türkiye'den erişimi engellendi.

Çalışma kapsamında, terör örgütünü övücü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine kamuoyunu yanıltıcı, haksız ve olumsuz algı oluşturucu yayın yaptığı tespit edilen 9 internet sitesi de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirildi ve bu sitelere erişimin engellenmesi sağlandı.

Öte yandan, sosyal medya hesaplarından terör örgütlerinin propagandasını yapma, Cumhurbaşkanına hakaret, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme suçlarını işlediği tespit edilen 16 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Okay Yokuşlu Abdullah Avcı İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jandarma vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçiren 389 internet sitesini erişime engelletti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 15:56:46. #1.14#
title