Jandarma vatandaşın koyun ve kuzularını buldu, ahırına kadar götürdü - Haberler
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Jandarma vatandaşın koyun ve kuzularını buldu, ahırına kadar götürdü

Jandarma vatandaşın koyun ve kuzularını buldu, ahırına kadar götürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Urla ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan koyun ve kuzuları elverişsiz havaya rağmen arayan jandarma ekipleri, saatlerce yaptığı çalışma sonucu hayvanları buldu.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Urla ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan koyun ve kuzuları elverişsiz havaya rağmen arayan jandarma ekipleri, saatlerce yaptığı çalışma sonucu hayvanları buldu. Jandarma, koyun ve kuzuları ahırına kadar götürdü ve sahibine teslim etti.

Urla ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde, kayıp koyun ihbarı alan Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma, hayvanların sahibi Ramazan Özsoy ile alanda buluşarak çalışma başlattı. Bölgede geniş çaplı arama-tarama faaliyeti yürüten ekipler, gece saat 02.00 sıralarında hava muhalefeti sonucu aramalara ara verdi.

Ahırına kadar götürüp teslim ettiler

Yağışların yavaşlaması sonucu sabaha karşı saat 06.00 sıralarında tekrardan çalışma başlatan ekipler, Yağcılar Mahallesi'nin kuzey tarafındaki ormanlık alanda, 30 adet koyun ve 10 adet kuzuyu çevrede otlanırken buldu.

Ekipler, bulunan koyun ve kuzuları sahibi Ramazan Özsoy'un ahırına getirip kendisine teslim etti. - İZMİR

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