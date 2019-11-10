Jandarma Van Gölü'nde "Ata'ya saygı" dalışı yaptı

10.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:02

Van'da jandarma ekipleri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Van Gölü'nün yüzeyi ve derinliklerinde Atatürk portresi ile Türk bayrağı açtı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit Bot Timi Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Van Gölü'nde "Ata'ya saygı" dalışı yaptı.

Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası yakınlarına gelen 6 kişilik dalış ekibi ile 5 kişilik bot timi, hazırlıklarını tamamladıktan sonra göle daldı.

Gölün hem yüzeyinde hem de derinliklerinde Türk bayrağı ve Atatürk portresi açan ekipler, verdikleri asker selamıyla Atatürk'ü andı.

Kaynak: AA