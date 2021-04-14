Jandarma uzun namlulu silah ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın evinde yaptıkları aramada uzun namlulu silah ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın evinde yaptıkları aramada uzun namlulu silah ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahısta uzun namlulu silah olduğu bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı. B.Ö. isimli şahsın evinde yapılan aramada 1 adet seyyar dipçikli kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 3 adet kaleşnikof tüfeği şarjörü, 310 adet 7.62 mm çapında dolu kaleşnikof fişeği ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olayın şüphelisi adli makamlar tarafından yapılan işlemlere müteakip adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı