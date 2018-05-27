Jandarma Uzman Çavuş Toprağa Verildi

Van'da hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Hamit Metin Ayık, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Van'da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yaparken hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Halil Metin Ayık, bugün doğum yeri olan Sivas'ın Kangal ilçesi Abdurrahman Paşa camisinde kınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ayık'ın naşı Türk bayrağına sarılı tabutla, jandarma erlerinin omuzlarında camiye taşındı. Cenaze namazına Sivas Valisi Davut Gül başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Ayık'ın naşı cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. - SİVAS