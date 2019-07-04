Jandarma uyuşturucuya gözaçtırmıyor

Ordu Jandarma Komutanlığı Mayıs ve Haziran aylarında Ordu, Giresun, Tokat ve Samsun illerinde yaptığı operasyonlarda uyuşturucu madde imalat ve ticareti yapan 27 kişiyi yakaladı. Yakalanan 27 kişiden 11'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Uyuşturucuya yönelik operasyonlar kapsamında Ordu, Giresun, Tokat ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Yapılan operasyonlarda 59 gram kubar esrar, 140 gram kenevir tohumu, 56 adet sentetik uyuşturucu hap, 157 kök kenevir bitkisi, 10 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Bu operasyonlarda 27 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak ile Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak' suçlarından haklarında adli işlem yapılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken 16 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yetkililer, uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetlerine aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğine dikkat çekti.

Öte yandan son olarak Ordu Jandarma Komutanlığı, 2 Temmuz tarihinde Fatsa ilçesi ile Tokat'ın Niksar ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu madde imalat ve ticareti yapan 2 kişiyi yakaladı. 2 şüpheli şahıs aynı gün Aybastı ilçesinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ORDU

Kaynak: İHA