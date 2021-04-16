Jandarma uyuşturucudan 2 kişiyi yakaladı
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Jandarma uyuşturucudan 2 kişiyi yakaladı

Jandarma uyuşturucudan 2 kişiyi yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Boğazköy ve merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde uyuşturucudan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Boğazköy ve merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde uyuşturucudan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Boğazköy'de E.T.'nin yapılan üst aramasında 1 gram metamfetmain, 2 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu madde aparatı ele geçirilirken, Göreme beldesinde de C.T.'nin yapılan üst ve araç aramasında 1 gram metamfetamin ve 7 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından her iki şüphelide gözaltına alınırken adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Jandarma uyuşturucudan 2 kişiyi yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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