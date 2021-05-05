Jandarma uyuşturucudan 1 kişiyi gözaltına aldı
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Jandarma uyuşturucudan 1 kişiyi gözaltına aldı

Jandarma uyuşturucudan 1 kişiyi gözaltına aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri şüpheli şahsın yapılan üst aramasında metamfetamin ve bonzai ele geçirdi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri şüpheli şahsın yapılan üst aramasında metamfetamin ve bonzai ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından şüpheli İ.S.'nin yapılan üst aramasında metamfetamin ve bonzai ele geçirdi. Şüpheli İ.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alırken adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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