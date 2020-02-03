Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
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Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araçta yapılan aramada esrar maddesi ele geçirildi.

03.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:10
Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

'in İlçe Komutanlığı ekiplerince bir araçta yapılan aramada esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Mercimekli Mahallesi mevkinde bir araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada, esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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