Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor - Haberler
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Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda misket haline getirilmiş 250 gram eroin ele geçirildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda misket haline getirilmiş 250 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda bir şüphelinin Van'dan Ankara'ya uyuşturucu madde getireceği belirlendi. Şüpheliyi takibe alan jandarma ekipleri, şüphelinin bulunduğu aracı Elazığ'da durdurdu. Yapılan aramada şüphelinin üzerinde misket haline getirilmiş satışa hazır 250 gram eroin ele geçirildi. Jandarma ekiplerince uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Elazığ, Eroin, 3. Sayfa, Haberler

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