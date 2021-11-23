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Jandarma uyuşturucu satıcısı ve kaçakçılara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma uyuşturucu satıcısı ve kaçakçılara göz açtırmıyor

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satıcıları ve kaçakçılık yapanlara yönelik yaptıkları operasyonlar sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirirken 33 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satıcıları ve kaçakçılık yapanlara yönelik yaptıkları operasyonlar sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirirken 33 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, 15-21 Kasım 2021 tarihleri arasında uyuşturucu satıcısı ve kaçakçılara yönelik yaptıkları operasyonlar sonucu; 131 gram metamfetamin, 15 gram kubar esrar, 23 adet uyuşturucu hap, bin 874 paket kaçak sigara, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet dedektör, 741 adet sahte altın ele geçirdi. Olayla ilgili 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Jandarma uyuşturucu satıcısı ve kaçakçılara göz açtırmıyor

Jandarma uyuşturucu satıcısı ve kaçakçılara göz açtırmıyor

Jandarma uyuşturucu satıcısı ve kaçakçılara göz açtırmıyor

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