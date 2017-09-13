Jandarma Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları arazi taramasında 3 kilo 320 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Gerger ilçesi Yenibardak köyü arazisinde, uyuşturucu madde arama köpek unsuru ile icra edilen arazi araması esnasında bir şahsa ait tarlada plastik bidonlar içerisinde, toprağa gömülü vaziyette 3 kilo 320 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.



Olayla ilgili 1 şüpheli göz altına alınarak hakkında uyuşturucu madde imalı ve ticareti suçundan hakkında işlem başlatıldı. - ADIYAMAN