Jandarma Uyuşturucu kullanıcılarına göz açtırmıyor

Düzce'de D-100 Karayolu üzerinde narkotik köpeği ile birlikte yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanıcılarını ve uyuşturucu maddeleri yakaladı.

D-100 Karayolu Üçköprü Köyü mevkiinde Kaynaşlı İlçe Karakol Komutanlığı ve Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik köpeği destekli uygulama yaptı. Uygulama noktasına giren araçların içi ve sürücüler arandı. Aramalarda araç sürücüleri A.Z., K.Ü. ve F.B. ile birlikte toplam 10 gram esrar maddesi yakalandı.

Uyuşturucu madde ile yakalanan sürücüler hakkında adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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