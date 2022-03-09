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Jandarma uyuşturucu ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma uyuşturucu ele geçirdi

Samsun'da jandarma ekipleri bir kişinin ikametinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da jandarma ekipleri bir kişinin ikametinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göye, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen S.B.'nin evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 20 adet extacy uyuşturucu hap, 22 gram matamfetamin, 3 adet uyuşturucu içme aparatı ve 3 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili S.B. gözaltına alındı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Haberler

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