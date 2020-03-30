Jandarma, uyarmak için gittiği yaşlı kadına yardım etti - Jandarma, uyarmak için gittiği yaşlı kadına yardım etti Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde tarlada çalışan 65 yaşın üzerinde bir vatandaşın olduğunu fark eden jandarma ekipleri, yaşlı kadına bir an önce işini bitirip evine dönmesi için tarlada yardım eli uzattı.

- Jandarma, uyarmak için gittiği yaşlı kadına yardım etti MANİSA - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde tarlada çalışan 65 yaşın üzerinde bir vatandaşın olduğunu fark eden jandarma ekipleri, yaşlı kadına bir an önce işini bitirip evine dönmesi için tarlada yardım eli uzattı. Manisa'da gerek emniyet ekipleri gerekse de jandarma ekipleri tarafından korona virüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunan vatandaşlara yardım eli uzanıyor. Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri tarlada çalışan 65 yaş üzerinde bir kadını fark edince araçtan indi. Gerekli kontrolleri yapan jandarma ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunan yaşlı kadının işini bitirip bir an önce evine dönmesi için kolları sıvadı. Jandarma ekipleri yaşlı çiftçiyle beraber olumsuz hava şartlarından dolayı ürünlerin zarar görmemesi için tarladaki ürünleri naylon malzemeyle örttü. Jandarmanın gösterdiği anlamlı davranış yüzlerde tebessüm oluşturdu. Kaynak: İHA