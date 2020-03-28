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Jandarma, Ankara, Güncel

Jandarma tüm noktalarda tedbirlerini eksiksiz uyguluyor

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uygulama noktalarında, İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirleri eksiksiz uyguluyor.

28.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:40
Jandarma tüm noktalarda tedbirlerini eksiksiz uyguluyor

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uygulama noktalarında, İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirleri eksiksiz uyguluyor.

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının aldığı korona virüs salgınına karşı tedbirleri 7 gün 24 saat kesintisiz uyguluyor. Jandarma kontrol noktalarında İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının; araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu taşıyıp taşımadığı ve araç içindeki yolcuların oturma şekli tek tek kontrol ediliyor. Ayrıca jandarma ekipleri Ankara'nın çeşitli giriş noktalarında aldığı önlemlerle kurallara uymayan tüm araçları durduruyor, aracın şoförü başta olmak üzere yolculara kimlik kontrolü yapılıyor.

TEMASSIZ KİMLİK KONTROLÜ

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde hem personelin hem de vatandaşın bu hastalığa kapılmaması amacıyla maske ve eldiven kullanılarak işlem yapılıyor. Çipli Türk Cumhuriyeti kartları temassız olma özelliği sayesinde jandarma personelinin elindeki barkod okuyucu cihazla uzaktan bilgileri okunuyor. Ayrıca bütün uygulama noktalarında bulunan konteynerlerin, zırhlı kulübelerin dezenfekte işlemleri İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından her gün düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

(İrfan Çalışkan - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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