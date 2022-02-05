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Jandarma trenlerde 'Huzur uygulaması' yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma trenlerde 'Huzur uygulaması' yaptı

İzmir'de jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki tren ve istasyonlarda huzur uygulaması gerçekleştirdi.

İZMİR (İHA) - İzmir'de jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki tren ve istasyonlarda huzur uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde toplam 453 kişi sorgulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, demiryolu seyahatlerinin yapıldığı sorumluluk bölgesindeki alanlarda, huzur uygulaması gerçekleştirdi. 3 Şubat günü yapılan denetimlerde, Bayındır, Ödemiş, Tire, Torbalı, Menemen ve Selçuk ilçelerinde, tren ve istasyonlarda 11 tim ve 36 personel görev aldı. 7 tren ile 11 yolcu istasyonunda çalışmalarını yürüten ekipler toplam 453 kişiye kontrol yapıldı.

Denetimlerde görev alan jandarma personelleri, Covid-19 tedbirlerine riayet edilerek, trende yolcu olarak bulunan vatandaşlara bu konuda bilgilendirmede de bulundu. - İZMİR

Jandarma trenlerde 'Huzur uygulaması' yaptı

Jandarma trenlerde 'Huzur uygulaması' yaptı

Jandarma trenlerde 'Huzur uygulaması' yaptı

Jandarma trenlerde 'Huzur uygulaması' yaptı

Jandarma trenlerde 'Huzur uygulaması' yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Haber

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