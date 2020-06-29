Jandarma traktör kazalarını önlemek için 500 reflektör dağıttı
İl Jandarma Komutanlığı traktör kazalarını önlemek amacıyla 500 üçgen reflektör dağıttı.
29.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:59
İl Jandarma Komutanlığı traktör kazalarını önlemek amacıyla 500 üçgen reflektör dağıttı.
Geceleri arkadan çarpma şeklinde meydana gelebilecek traktör kazaları engellemek maksadıyla Kocasinan ilçesine bağlı Mahzemin, Ebiç ve Dadağı mahallelerinde reflektör dağıtımı yapıldı.
Traktör sürücüleri jandarma tarafından verilen üçgen reflektörleri römorklarına taktı.
Kayseri il Jandarma Komutanlığınca meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemeye yönelik tedbirlerin en üst seviyede alınmaya devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA