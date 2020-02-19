Jandarma trafik timlerinden kahvehanede trafik eğitimi

19.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:10

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, sorumluluk alanlarındaki kahvehanelerde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu saatlerde sürücü ve yayalara yönelik trafik eğitimleri veriyor.

Trafik timleri, trafik kazalarının önlenebilmesi için alınacak tedbirler, sürücü ve yayaların trafikte hareket tarzı, araç kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, yaya-okul geçidi kullanımı, araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması ve emniyet kemerinin önemi noktasında vatandaşlara bilgilendirme yapıyor.

"Genel Trafik Kuralları" konusunda eğitim ve bilgilendirme faaliyetini sürdüren timleri, gündüz farklı alanlarda yaptığı eğitimleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu gece saatlerinde sürdürüyor.

Jandarma trafik timlerinin, icra edilen trafik denetimlerinde cezadan ziyade bilgilendirici ve eğitim faaliyetlerine ağırlık vermesi de başta muhtarlar olmak üzere vatandaşlarca memnuniyetle karşılanıyor.

Kaynak: AA