Jandarma Trafik Timleri, Kış Lastiği Konusunda Bilgilendirme Yaptı

Valiliğimiz koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan ve 20 Kasım 2021 - 20 Aralık 2021 tarihleri arasında uygulamaya konulan "Kış Lastiği Sizi Hayatta Tutar" isimli Toplum Destekli Güvenlik Uygulaması kapsamında 01 Aralık 2021 tarihinde ilimiz Merkez Çağlayan Beldesinde Jandarma Trafik Timlerince vatandaşlarımıza yönelik olarak kurulan stantta kış lastiği kullanımı ve önemi, kış aylarında araç kullanma teknikleri ve zincir takma sökme konularında teorik ve pratik eğitim verilerek bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti icra edilmiştir.

Katılım sağlayan vatandaşlarımıza "Eğitime Katılım Belgesi" düzenlenerek, teslim edilmiştir.

Proje kapsamında faaliyetlere ve trafikte bulunan tüm yol kullanıcılarının can ve mal güvenliklerine yönelik çalışmalara aralıksız devam edilecektir.

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