Son dakika haberleri... Antalya'da "Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü"nde jandarmadan anlamlı ziyaret - Haberler
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Son dakika haberleri... Antalya'da "Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü"nde jandarmadan anlamlı ziyaret

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Antalya'da

Son dakika gündem haberi: Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü" nedeniyle şehir merkezinde ve ilçelerinde trafik kazasından kendisi ya da ailesi zarar görmüş vatandaşları ziyaret etti.

ANTALYA (AA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü" nedeniyle şehir merkezinde ve ilçelerinde trafik kazasından kendisi ya da ailesi zarar görmüş vatandaşları ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığınca "Bu yolda hep birlikteyiz" projesi kapsamında kazaları önlemek amaçlı çalışmalar yapan Jandarma Trafik Timleri kaza sonrası zarar görmüş kazazede ve yakınlarını da bu özel günde yalnız bırakmadı.

Kazazedelere çiçek götüren, onların dertlerine ortak olan timler, "İyi günde de kötü günde de beraberiz" mesajı verdi.

Trafik kazası sonrası yaralanan ya da yakınlarını kaybeden kazazedeler ise, trafik kazasında insan faktörünün belirleyici olduğunu, kask takmanın, emniyet kemeri kullanmanın, kurallara uymanın kazalarda acıları azalttığını, trafikte dikkatin ve kurallara uymanın kazaları azaltacağı vurgusu yaptılar.

Son dakika haberleri... Antalya'da Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü nde jandarmadan anlamlı ziyaret

Son dakika haberleri... Antalya'da Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü nde jandarmadan anlamlı ziyaret

Son dakika haberleri... Antalya'da Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü nde jandarmadan anlamlı ziyaret

Son dakika haberleri... Antalya'da Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü nde jandarmadan anlamlı ziyaret

Son dakika haberleri... Antalya'da Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü nde jandarmadan anlamlı ziyaret

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AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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