Jandarma, Trafik Haftası dolayısıyla sürücülere "kural" uyarısı yaptı (1)

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Albay Özgür Ecevit Taşcı, "Biz vatandaşlarımızdan hem koronavirüs tedbirlerine riayet edilmelerini, evlerinde kalmalarını, çıkmak zorunda kalırlarsa da trafik kurallarına uyarak trafik canavarına karşı da mücadele etmelerini bekliyoruz" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Albay Özgür Ecevit Taşcı, "Biz vatandaşlarımızdan hem koronavirüs tedbirlerine riayet edilmelerini, evlerinde kalmalarını, çıkmak zorunda kalırlarsa da trafik kurallarına uyarak trafik canavarına karşı da mücadele etmelerini bekliyoruz" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Ankara Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla Bağlıca'da etkinlik düzenledi.

Kontrol noktasında trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edilen sürücülere, emniyet kemeri takmanın ve seyir halinde cep telefonu ile konuşmamanın önemi anlatıldı. Sürücülere trafik güvenliği ile ilgili uyarı broşürleri ile çocuklara yönelik boyama kitaplarının yer aldığı hediye paketleri verildi.

Kontrol noktasına kurulan emniyet kemeri simülasyon aracına ise isteyen sürücüler bindirilerek, emniyet kemeri takılı halde kaza yapmaları durumunda ne olduğunu tecrübe etme imkanı verildi.

Test aracından inen sürücüler, emniyet kemeri takılıyken bile araç içinde sabit durmakta zorlandıklarını belirterek, bundan sonra sürekli emniyet kemeri takacaklarını ifade ettiler.

Trafik haftası ve düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Albay Özgür Ecevit Taşcı, bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle daha az olmakla beraber yine de Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşları trafik güvenliği konusunda bilgilendirme gayreti içinde olduklarını kaydetti.

Ekiplerin durdurdukları araç sürücüleriyle trafik güvenliği konusunda sohbet ettiğini anlatan Taşcı, şunları kaydetti:

"Yetişkinler iş nedeniyle dışarıdalar. Trafikteki yoğunluk koronavirüs öncesi döneme göre kısmen daha az ama yine de içinde bulunduğumuz döneme göre biraz fazla gibi gözüküyor. Biz vatandaşlarımızdan hem koronavirüs tedbirlerine riayet edilmelerini, evlerinde kalmalarını, çıkmak zorunda kalırlarsa da trafik kurallarına uyarak trafik canavarına karşı da mücadele etmelerini bekliyoruz."

Artan uygulama ve denetimler ile vatandaşlara yönelik trafik güvenliği eğitimlerinin kazalardaki ölüm ve yaralanma sayılarını ciddi oranda azalttığını dile getiren Taşcı, sürücülerden, araçlarının bakımlarını düzenli yaptırmalarını, emniyet kemerini takmalarını, seyahat esnasında cep telefonu kullanmamalarını ve diğer kurallara uymalarını istedi.

Tarımsal üretim sezonunun başladığına da dikkati çeken Taşcı, "Nisan ayında traktör kazalarında fazlaca bir artış meydana geldi ve bu kazalar nedeniyle de yaklaşık 25-30 vatandaşımız hayatını kaybetti. Traktörleri amacı dışında kullanmamalarını söylüyoruz çiftçilerimize, tarımla uğraşan vatandaşlarımıza. Traktör bir yük ve yolcu taşıma aracı değildir. Otomobil gibi yüksek hızlarda kullanılmaz, sadece amacın için, amacı kapsamında kullansınlar." diye konuştu.

Etkinliğe Ankara Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yılmaz Kırgel de katıldı.

Kaynak: AA