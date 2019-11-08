Jandarma trafik ekipleri kıraathanelerde trafik eğitimi veriyor

08.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:30

Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik birimleri köylerdeki kıraathanelerde bulunan vatandaşlara trafik eğitimi verdi.



Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Aziz Baz tarafından verilen eğitime katılan vatandaşlara ilçede meydana gelen kazaların nedenleri açıklandı.

Kazaların ülke genelinde yüzde 97'sinin sürücü hatalarından kaynaklandığı belirten Baz, 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik" yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle araç sürücülerinin yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken hızlarını azaltarak, yaya geçidinden geçmekte olan varsa yayalara ve öğrencilere ilk geçiş halkının vermeleri gerektiğini söyledi.

Baz, ayrıca geçiş önceliği vermeyen sürücülere 488 lira trafik cezası uygulandığını da hatırlattı.

Trafik eğitimlerinin meydana gelebilecek trafik kazalarını önleyebilmek için zaman zaman devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA