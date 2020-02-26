Jandarma trafik ekipleri drone ile uygulama yaptı
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Jandarma trafik ekipleri drone ile uygulama yaptı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde jandarma trafik ve asayiş ekipleri drone ile uygulama yaptı.

26.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:46
Jandarma trafik ekipleri drone ile uygulama yaptı

'un ilçesinde trafik ve asayiş ekipleri drone ile uygulama yaptı.


Erzurum İl Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ile asayiş ekipleri Aşkale ilçesinde drone ile uygulama yaptı. Trafik ekipleri yol uygulamasında eksik belgesi olan, hatalı sollama, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma gibi trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Yapılan uygulamaya Rimel isimli özel eğitimli köpekte katıldı.


Drone ile ilk defa uygulamaya çıkan trafik timi, "Her şey sürücülerimizin trafikte güvenli seyir yapmaları içindir" derken, drone uygulamasına takılan sürücüler ise, "Yapılan uygulamadan son derece memnunuz. Bu uygulamanın yerinde olduğunu ve sürekli yapılmasından yanayız" dediler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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